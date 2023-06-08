Токаев констатировал необходимость реформировать Совбез ООН

Основы миропорядка, которые действовали с момента возникновения ООН, оказались под угрозой. Такое заявление сделал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
ООН является единственной универсальной организацией на международной арене. Тем не менее. Совбез объединения необходимо реформировать, констатировал Токаев.
«Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций», — говорится в речи казахстанского президента.
Ранее стало известно, что в республике ликвидируют канцелярию первого лидера страны Нурсултана Назарбаева. До этого сообщения Токаев инициировал поправки в Конституцию. Из основного закона были исключены все упоминания о Назарбаеве.