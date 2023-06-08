Украинский футболист Мудрик потребовал у подписчика не обращаться к нему на русском

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик не захотел общаться с подписчиком на русском языке.
Михаил Мудрик отреагировал на вопрос одного из своих подписчиков в социальных сетях, который решил узнать у него в комментариях, когда украинский полузащитник впервые забьет за «Челси». Вингер «аристократов» лаконично ответил поклоннику: «На украинском».
Мудрик выступает за лондонский клуб с января. В 17 матчах в составе «Челси» Мудрик отметился двумя результативными передачами и был признан болельщиками одним из худших игроков сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинского футболиста в 60 миллионов евро.