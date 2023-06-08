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Politico: Трамп стал объектом уголовного преследования

Политика
Politico: Трамп стал объектом уголовного преследования

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов направила письменное уведомление бывшему американскому президенту Дональду Трампу о том, что теперь политик стал объектом уголовного расследования, передает Politico.

По словам осведомленных источников, отправка уведомления экс-главе Белого дома стала четким сигналом того, что специальный прокурор Джек Смит может в скором времени принять решение относительно предъявления обвинений Трампу.

Стоит отметить, что в офисе прокурора эту ситуацию не стали комментировать.

Ранее сообщалось, что суд присяжных признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэррол.

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