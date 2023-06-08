Движение на Крымском мосту приостановлено из-за учений

Крымский мост временно закрыт из-за антитеррористических учений, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Движение транспорта будет восстановлено в течение получаса, сразу после окончания учений, добавил глава крымского ведомства.
Стоит напомнить, что подобные мероприятия на переправе через Керченский пролив проходят регулярно. До этого Крымский мост временно закрывали 24 мая. Глава республики Сергей Аксенов призывал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.