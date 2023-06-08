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Немцы обвинили Зеленского во лжи после его заявления о подрыве Каховской ГЭС

Немцы обвинили Зеленского во лжи после его заявления о подрыве Каховской ГЭС

Немецкий читатели издания Bild обвинили украинского президента Владимира Зеленского во лжи из-за его очередного заявления о ситуации с Каховской ГЭС.

Глава государства сказал, что Киев сейчас не располагает доказательствами причастности Москвы к подрыву плотины.

«Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя», — написал один из комментаторов.

Следующий пользователь соцсети Twitter считает, что Зеленский пытается скрыть проблемы Украины с контрнаступлением за счет прорыва плотины.

«Он лжет без конца», — подчеркнули немцы.

Зеленский ранее заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на разрушение плотины Каховской ГЭС.

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