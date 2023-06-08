Шольц озвучил условие для принятия Украины в Евросоюз

Украина сможет стать членом Европейского союза, когда будет соответствовать критериям приема. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera.
Немецкий лидер отметил, что Киев уже «входит в европейскую семью». По его словам, страны Евросоюза нацелены на поддержку украинцев в процессе их вливания в объединение.
«Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям», — сказал канцлер Германии.
Европейский союз также должен «выполнить ряд задач», чтобы появилась возможность для приема в него новых стран-участниц, отметил Шольц. Помимо прочего канцлер ФРГ обратил внимание, что обговаривает с киевскими политиками и союзниками аспекты обеспечения будущего Украины.