ЕС может ввести должность уполномоченного по делам признанных в России иноагентами

Европарламент устроил в Брюсселе двухдневный саммит The Day after («День после»), в котором приняли участие представители стран ЕС и сбежавшие из России политические деятели. Об этом пишет РИА Новости.
Участниками конференции от России стали такие граждане как Екатерина Шульман✱ (признана иноагентом в РФ), Михаил Ходорковский✱ (признан иноагентом в РФ) и другие. Сами они себя называют «агентами перемен». По их мнению, в России необходимы демократические преобразования.
Точное название «уполномоченного по делам иноагентов» пока неизвестно. Однако в Европе всерьез заинтересовались этим предложением. Вполне вероятно, что человек на этой должности будет не только заниматься проблемами эмигрантов, но и обеспокоятся «правами россиян внутри РФ». На этом настаивает политолог Екатерина Шульман.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами