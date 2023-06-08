ЕС может ввести должность уполномоченного по делам признанных в России иноагентами

Точное название «уполномоченного по делам иноагентов» пока неизвестно. Однако в Европе всерьез заинтересовались этим предложением. Вполне вероятно, что человек на этой должности будет не только заниматься проблемами эмигрантов, но и обеспокоятся «правами россиян внутри РФ». На этом настаивает политолог Екатерина Шульман.