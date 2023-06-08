SHOT: подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в покушении на убийство российского бизнесмена Дмитрия Алейникова. Информацию об этом передает Telegram-канал SHOT.
Предполагаемым стрелком оказался 49-летний гражданин Казахстана Артур Легай. По версии полицейских, он выстрелил в Алейникова четыре раза. Мужчину задержали рядом с билетной кассой в международном аэропорту Пхукета.
«Подозреваемый пытался сбежать из Таиланда после стрельбы», — говорится в сообщении.
Как известно, Дмитрий Алейников является владельцем ресторана в Таиланде. После получения нескольких пулевых ранений россиянина прооперировали. По оценкам врачей, сейчас его жизни ничего не угрожает.