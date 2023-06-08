Экс-глава Красноярского края Усс избран сенатором от региона

Кандидатуру Александра Усса предложила фракция «Единой России» и группа из 11 депутатов. Кроме экс-губернатора, других претендентов на должность сенатора от Красноярского края не было, передает «Коммерсантъ». По результатам тайного голосования за кандидатуру Усса проголосовало подавляющее число депутатов – 39 из 44 чиновников, которые присутствовали на сессии.