Задержанный в ДНР украинский шпион расплакался при даче показаний

Задержанный в ДНР шпион Михаил Михайленко, работавший на Службу внешней разведки Украины (СВРУ), дал признательные показания. Кадры допроса публикует РИА Новости.
По его словам, контактным лицом являлся офицер СВРУ Сергей Литовченко. Задержанному была поставлена задача фиксировать данные о передвижении, дислокации подразделений ВС РФ в ДНР, а также собирать сведения о сотрудниках силовых ведомств.
«Сюда входит численность вооружения, состав, офицеры, командиры подразделений, склады боекомлектов, склады ГСМ, крупные ремонтные военно-технические базы и так далее», — признался шпион.
Мужчина полностью раскаялся в содеянном и попросил прощения у граждан России и Украины, призвав не повторять его ошибок. В конце своей речи задержанный не сдержал эмоций и расплакался.