Американская политика сделала из Украины «скотобойню», где погибли «350 тысяч молодых украинцев». Об этом заявил кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Джордану Питерсону.
Политик отметил, что именно Белый дом спровоцировал украинскую сторону на конфликт с Россией. По словам Кеннеди-младшего, американские власти изображают это противостояние «в виде комикса», который многие граждане «уже проглотили».
«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал кандидат на пост 47-го президента Соединенных Штатов.
Вся нынешняя ситуация играет на руку Вашингтону, который продвигает собственные геополитические интересы, убежден резидент демократического лагеря.