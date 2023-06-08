Украинская армия ведет массированный огонь по запорожскому Токмаку

Чиновник отметил, что, как считают военнослужащие и местное население, настолько массированного удара по Токмаку не было за весь период спецоперации. По словам Рогова, украинские боевики могут обстреливать запорожский город из реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.