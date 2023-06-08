Украинская армия ведет массированный огонь по запорожскому Токмаку

Вооруженные силы Украины обстреливают территории Токмака (Запорожская область), вероятно, огонь ведется из поставленных Западом орудий. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что, как считают военнослужащие и местное население, настолько массированного удара по Токмаку не было за весь период спецоперации. По словам Рогова, украинские боевики могут обстреливать запорожский город из реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.
«По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS», — написал Рогов.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не приводилось. Прочих сведений об обстреле запорожского Токмака в данный момент нет.