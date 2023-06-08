Иркутские полицейские задержали подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции

Правоохранительные органы города Иркутск задержали трех человек, которые подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. Об этом пишет информационный портал «МВД-медиа».
Все трое дали признательные показания и сообщили, что сделали противоправное деяние за денежное вознаграждение. Обещанная сумма и имена заказчиков не уточняются.
Один из подозреваемых в ходе допроса рассказал, что обнаружил информацию о поиске вакансии в мессенджере. С ним связался так называемый «работодатель» и предложил осуществить поджог, пообещав вознаграждение. К выполнению задачи мужчина привлек своих знакомых. По данным полиции, подозреваемые должны были совершить еще ряд преступлений в Иркутске.