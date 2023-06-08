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Лавров озвучил главную цель в сотрудничестве России и Африки

Политика
Лавров озвучил главную цель в сотрудничестве России и Африки

Главная задача сотрудничества Москвы и африканских государств – вывод отношений на уровень стратегического партнерства. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

Лавров, обращаясь к присутствующими на приеме министрами иностранных дел стран Африки, отметил, что Кремль рассчитывает добиться поставленной цели и стать стратегическим партнером с Черным континентом.

«Исходим из того, что итоги Санкт-Петербургского саммита Россия — Африка позволят задать вектор развития наших отношений на ближайшие годы», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава российского МИД также напомнил о будущем гуманитарном и экономическом форумах, которые пройдут в Петербурге. По словам Лаврова, оба мероприятия будут весьма значимыми по своим масштабам и насыщенности.

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