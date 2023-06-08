Пентагон не подтвердил наличие у США обломков внеземных космических кораблей

Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш ранее заявил, что Вашингтон располагает обломками внеземных комических кораблей. Соответствующую информацию прокомментировал представитель пресс-службы Пентагона.
В беседе с РИА Новости он опроверг заявления Граша. По его словам, у США нет и не было программ, касающихся изучения или восстановления внеземных объектов.
«К настоящему времени управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа», — указал он.
Пресс-секретарь также отметил, что ведомство с радостью побеседует с Грашем по теме его заявлений. Пентагон, по его словам, готов провести переговоры с любым человеком, имеющим информацию, касающуюся «пересмотра исторических данных».