Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил введение армии Альянса на Украину

Данный сценарий может произойти при варианте, что Украине не будут даны конкретные гарантии безопасности от участников Альянса на предстоящем саммите. Если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», Варшава вместе со странами Балтии соберут «коалицию желающих» вступить в конфликт.

