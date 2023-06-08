Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил введение армии Альянса на Украину

Лидеры стран Североатлантического альянса могут принять решение о введении своих войск на Украину. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Данный сценарий может произойти при варианте, что Украине не будут даны конкретные гарантии безопасности от участников Альянса на предстоящем саммите. Если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», Варшава вместе со странами Балтии соберут «коалицию желающих» вступить в конфликт.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — заявил Расмуссен в беседе с Guardian.
Как сообщил ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, безопасность Украины будет главным вопросом на саммите в Вильнюсе. Однако реальные гарантии Киеву могут предоставить только полноправные страны-членам Альянса.