Fox News обвинил Карлсона в нарушении контракта из-за запуска им нового шоу

Американский телеканал Fox News уведомил своего бывшего телеведущего Такера Карлсона, что тот нарушил условия контракта из-за запуска собственного шоу в соцсети Twitter. Об этом сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на документ.
Пресса отмечает, что Карлсон рискует столкнуться с последствиями, которые еще сильнее обострят отношения между ним и телеканалом. В свою очередь юристы извсетного телеведущего заявляют, что «любые юридические действия» Fox News против их подопечного нарушат первую поправку конституции США, дающую гарантию на свободу слова.
«Fox News в среду уведомил юристов Такера Карлсона о том, что бывший ведущий нарушил условия контракта с сетью, когда запустил свое собственное шоу в Twitter», — следует из материала.
Недавно бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал первый эпизод своего шоу, вышедшего в соцсети. Выпуск посмотрели свыше 55 млн человек менее чем за сутки с момента публикации.