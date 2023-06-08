Fox News обвинил Карлсона в нарушении контракта из-за запуска им нового шоу

Пресса отмечает, что Карлсон рискует столкнуться с последствиями, которые еще сильнее обострят отношения между ним и телеканалом. В свою очередь юристы извсетного телеведущего заявляют, что «любые юридические действия» Fox News против их подопечного нарушат первую поправку конституции США, дающую гарантию на свободу слова.