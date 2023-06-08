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Посол Антонов предрек дальнейшую поддержку терроризма Украины со стороны США

Политика
Посол Антонов предрек дальнейшую поддержку терроризма Украины со стороны США

Администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать украинский терроризм. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал реакцию американского правительства на удар ВСУ по Каховской гидроэлектростанции. Он уверен, что США будут и дальше поддерживать преступные деяния Украины. По словам Антонова, «вашингтонские покровители» никогда не критикуют действия Киева.

«Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку», — сообщил посол.

Антонов назвал позицию администрации США «непродуманной» и «ущербной». Более того, политика Вашингтона уже повлекла «серьезные потрясения в мире», резюмировал посол.

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