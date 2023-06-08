Посол Антонов предрек дальнейшую поддержку терроризма Украины со стороны США

Администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать украинский терроризм. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал реакцию американского правительства на удар ВСУ по Каховской гидроэлектростанции. Он уверен, что США будут и дальше поддерживать преступные деяния Украины. По словам Антонова, «вашингтонские покровители» никогда не критикуют действия Киева.
«Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку», — сообщил посол.
Антонов назвал позицию администрации США «непродуманной» и «ущербной». Более того, политика Вашингтона уже повлекла «серьезные потрясения в мире», резюмировал посол.