Дипломат прокомментировал реакцию американского правительства на удар ВСУ по Каховской гидроэлектростанции. Он уверен, что США будут и дальше поддерживать преступные деяния Украины. По словам Антонова, «вашингтонские покровители» никогда не критикуют действия Киева.

