WarGonzo: танки ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении

Украинские танки атаковали позиции ВС России к югу от Малой Токмачки на Запорожском направлении, пишет Telegram-канал «WarGonzo» со ссылкой на своих информаторов с мест событий. Как пишет СМИ, «тревожные сведения» поступают и с другого участка фронта в Запорожской области.
WarGonzo отмечает, что артиллерийские удары со стороны войск Украины «усилились в разы» к ночи на направлении Орехов-Токмак. По информации ресурса, на протяжении нескольких часов ВСУ бомбят районы дислокации российских войск в этом районе.
«Наши парни держатся, но ситуация накаляется», — заявляет WarGonzo.
Канал сообщил, что за день украинские силы дважды пытались пойти в наступление на Запорожском направлении, однако оба раза были отброшены назад. Сейчас «противник явно пытается стереть наши укрепления артиллерией», считает ресурс.