WarGonzo: танки ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении

Украинские танки атаковали позиции ВС России к югу от Малой Токмачки на Запорожском направлении, пишет Telegram-канал «WarGonzo» со ссылкой на своих информаторов с мест событий. Как пишет СМИ, «тревожные сведения» поступают и с другого участка фронта в Запорожской области.