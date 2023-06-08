США отказались способствовать продвижению Украины в НАТО

В ближайшие дни намечена встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Кроме того, 12 июня в Вашингтон с рабочим визитом прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг, в связи с чем некоторые СМИ заинтересовались судьбой украинского вопроса в евроатлантической семье.