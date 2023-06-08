США отказались способствовать продвижению Украины в НАТО

Включение в состав НАТО является определенным процессом, ускорять который США не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о членстве Украины в Альянсе.
В ближайшие дни намечена встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Кроме того, 12 июня в Вашингтон с рабочим визитом прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг, в связи с чем некоторые СМИ заинтересовались судьбой украинского вопроса в евроатлантической семье.
«Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — заявила Жан-Пьер.
По ее словам, сейчас США сосредоточены на предоставлении всего необходимого Украине. Пресс-секретарь напомнила, что на прошлой неделе Вашингтон выделил Киеву новый пакет финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов.