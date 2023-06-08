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Работа нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия приостановлена из-за смога

Происшествия
Работа нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия приостановлена из-за смога

Запрет на вылет самолетов из аэропорта Ла-Гуардия введен в Нью-Йорке. Причиной такого решения стал смог, спровоцированный лесными пожарами в Канаде.

Информация о запрете вылетов появилась на официальном сайте Федерального авиационного управления США (FAA). В сообщении уточняется, что по аналогичным причинам была снижена нагрузка на воздушную гавань Ньюарк, расположенную в штате Нью-Джерси.

Как уточняет портал FlightAware, 7 июня в США были отменены свыше тысячи рейсов. Еще 1,8 тысячи рейсов перенесены на другое время.

Сейчас в Нью-Йорке наблюдается плохая видимость из-за смога, накрывшего город 6 июня. Местные власти призвали горожан не покидать свои дома без острой необходимости.

#смог #лесные пожары #нью-йорк