Движение между селами Лаванда и Лучистое в Крыму ограничили из-за оползня

Движение откроется после завершения работ по ликвидации последствий оползня на участке трассы от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта — Лучистое до автомобильной дороги Алушта — Судак — Феодосия. В ведомстве добавили, что с 8 июня регулярное автобусное сообщение с селами Лаванда и Лучистое будет организовано согласно новой схеме по дороге Алушта — Судак — Феодосия.