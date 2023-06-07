Движение между селами Лаванда и Лучистое в Крыму ограничили из-за оползня

Движение на участке трассы между селами Лаванда и Лучистое в Крыму временно ограничено из-за обрушения части насыпи дороги, спровоцированного оползнем. Об этом передает региональный минтранс в своем Telegram-канале.
Автовладельцев просят планировать свой маршрут с учетом возникших обстоятельств. Объезд предлагается осуществлять через город Алушта.
Движение откроется после завершения работ по ликвидации последствий оползня на участке трассы от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта — Лучистое до автомобильной дороги Алушта — Судак — Феодосия. В ведомстве добавили, что с 8 июня регулярное автобусное сообщение с селами Лаванда и Лучистое будет организовано согласно новой схеме по дороге Алушта — Судак — Феодосия.