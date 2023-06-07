«Страна»: взрывы прогремели в городе Чугуев под Харьковом

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сейчас на территории Харьковской области действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога была объявлена в 22:36 по московскому времени.