Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин 7 июня созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Подробности разговора сообщили в Кремле.
Обе стороны высоко оценили уровень кооперации в рамках ОПЕК+ для обеспечения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Еще одной темой разговора стали соглашения, достигнутые во время недавней встречи на уровне министров в Эр-Рияде.
Лидеры двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество по совместным проектам в сфере торговли, логистики, энергетики и инвестиций.