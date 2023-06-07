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Захарова отметила положительный эффект введения санкций против керамической фирмы в Калуге

Политика
Захарова отметила положительный эффект введения санкций против керамической фирмы в Калуге

Соединенные Штаты ранее объявили о новом пакете антироссийских санкций. Ограничения, в частности, были введены в отношении керамической фирмы Perki Julleuchter в Калуге.

Решение Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Введение санкций против компании, уверена она, станет лучше коммерческой рекламой для фирмы.

«Чем, например, могла провиниться перед властями США керамическая мастерская в Калуге, изготавливающая глиняные и фарфоровые светильники?» — отметила Захарова.

По версии минфина США, калужская фирма связана с антиправительственными протестами в Молдавии. Жители республики требовали отставки президента Майи Санду в феврале и марте текущего года.

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