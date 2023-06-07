Захарова отметила положительный эффект введения санкций против керамической фирмы в Калуге

Соединенные Штаты ранее объявили о новом пакете антироссийских санкций. Ограничения, в частности, были введены в отношении керамической фирмы Perki Julleuchter в Калуге.
Решение Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Введение санкций против компании, уверена она, станет лучше коммерческой рекламой для фирмы.
«Чем, например, могла провиниться перед властями США керамическая мастерская в Калуге, изготавливающая глиняные и фарфоровые светильники?» — отметила Захарова.
По версии минфина США, калужская фирма связана с антиправительственными протестами в Молдавии. Жители республики требовали отставки президента Майи Санду в феврале и марте текущего года.