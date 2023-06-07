Врачи забыли скальпель в артерии пациентки во время операции в Сочи

Хирурги в Сочи удалили девушке опухоль и забыли скальпель в ее артерии. Хирургический инструмент в организме пациентки заметили врачи из Екатеринбурга, когда та приехала на химиотерапию.
По словам пострадавшей, скальпель оставили медики из сочинской больницы №4, пишет РЕН ТВ. Она обратилась в медицинское учреждение с жалобой, но хирурги отказались признавать свою вину.
Позднее врачи все же извлекли инструмент из организма девушки, но выплачивать компенсацию не стали. После этого пациента решила обратиться в Следственный комитет.
Забытый скальпель является не единственной претензией россиянки. Она также пожаловалась, что врачи диагностировали ей рак слишком поздно, когда опухоль уже увеличилась в размерах.