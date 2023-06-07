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Врачи забыли скальпель в артерии пациентки во время операции в Сочи

Происшествия
Врачи забыли скальпель в артерии пациентки во время операции в Сочи

Хирурги в Сочи удалили девушке опухоль и забыли скальпель в ее артерии. Хирургический инструмент в организме пациентки заметили врачи из Екатеринбурга, когда та приехала на химиотерапию.

По словам пострадавшей, скальпель оставили медики из сочинской больницы №4, пишет РЕН ТВ. Она обратилась в медицинское учреждение с жалобой, но хирурги отказались признавать свою вину.

Позднее врачи все же извлекли инструмент из организма девушки, но выплачивать компенсацию не стали. После этого пациента решила обратиться в Следственный комитет.

Забытый скальпель является не единственной претензией россиянки. Она также пожаловалась, что врачи диагностировали ей рак слишком поздно, когда опухоль уже увеличилась в размерах.

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