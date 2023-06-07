Глава Минэнерго Шульгинов предложил ускорить организацию газового хаба в Турции

Министерство энергетики России предложило сторонам ускорить проект создания газового хаба на территории Турции. Такое заявление сделал глава ведомства Николай Шульгинов в беседе с журналистами.
По мнению министра, на сегодняшний день «сложились все условия», необходимые для ускорения организации газового хаба. Сроки его создания по-прежнему не зафиксированы. Однако работа в данном направлении продолжается.
«Сроки пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса», — заявил Шульгинов.
Предложение о создании газового хаба в Турции ранее озвучил президент России Владимир Путин. Как сообщил в конце мая глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара по-прежнему хочет реализовать данный проект.