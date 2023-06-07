Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксированы недалеко от индонезийского острова Ява. Информацию об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение произошло в 17:04 (20:04 мск). Эпицентр находился примерно в 197 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джокьякарта, в котором проживает около 636 тысяч человек. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 40 километров.
Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствует. Местные жители с жалобами на колебания земной поверхности в экстренные службы не обращались.