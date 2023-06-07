Кедми предупредил о более серьезных угрозах со стороны ВСУ после подрыва Каховской ГЭС

По словам Кедми, когда киевские власти видят то, что для них действительно выгодно, они способны совершить что угодно ради достижения целей, включая катастрофу любого масштаба. Они точно также могут подорвать ДнепроГЭС, а затем переложить ответственность за произошедшее на ВС РФ, считает Кедми.