Командование Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировало свою готовность идти на что угодно в погоне за собственной выгодой. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми, комментируя подрыв Каховской ГЭС.
По словам Кедми, когда киевские власти видят то, что для них действительно выгодно, они способны совершить что угодно ради достижения целей, включая катастрофу любого масштаба. Они точно также могут подорвать ДнепроГЭС, а затем переложить ответственность за произошедшее на ВС РФ, считает Кедми.
«И все электростанции на Днепре, к которым будут приближаться российские войска, либо будет опасность, что РФ ими овладеет, они, скорее всего, будут взрывать. Но это еще цветочки», — предупредил эксперт.
Известно, что все атомные станции на территории Украины являются потенциальными целями ВСУ, поэтому российским войскам необходимо установить над ними контроль в кратчайшие сроки, иначе катастрофы не избежать, заключил Кедми.