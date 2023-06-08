ЕС подает в суд на Польшу из-за закона об «агентах Кремля»

В случае, если суд усмотрит в деятельности определенного политика «влияние Кремля», на него может быть наложен ряд штрафных санкций, включая запрет на занятие государственных должностей в течение десяти лет. Такой жесткий подход вызвал широкую волну критики со стороны оппозиции. Ее представители обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в желании отстранить главу «Гражданской коалиции» Дональда Туска от политики. Сторонники правительства утверждают, что комиссия необходима для рассмотрения таких вопросов, как заключение контрактов по газу с Россией.