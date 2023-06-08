ЕС подает в суд на Польшу из-за закона об «агентах Кремля»

Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за принятия закона об «агентах Кремля». Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Согласно их данным, Брюссель направил в Варшаву официальное уведомление в связи с новым законом о государственном комитете «по изучению влияния России». В свою очередь министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава полностью уверена в своей позиции.
«Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому делу», — сказал он.
Обозреватели напомнили, что закон о комиссии был принят польским парламентом в конце мая. Она будет состоять из девяти членов, назначаемых парламентом. Данный орган получит доступ ко всем правительственным ведомствам и документам.
В случае, если суд усмотрит в деятельности определенного политика «влияние Кремля», на него может быть наложен ряд штрафных санкций, включая запрет на занятие государственных должностей в течение десяти лет. Такой жесткий подход вызвал широкую волну критики со стороны оппозиции. Ее представители обвиняют правящую партию «Право и справедливость» в желании отстранить главу «Гражданской коалиции» Дональда Туска от политики. Сторонники правительства утверждают, что комиссия необходима для рассмотрения таких вопросов, как заключение контрактов по газу с Россией.
Инициатива вызвала серьезный общественный и международный резонанс. Помимо Европарламента на него обратили внимание Соединенные Штаты.
«Правительство США обеспокоено принятием польским правительством нового законодательства, которое может быть использовано не по назначению для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше», — прокомментировали в Госдепе США.
Такое давление вынудило президента Польши Анджея Дуду пойти на уступки. Он заявил, что внесет поправки, которые позволят снять санкции с обвиненных лиц. Помимо этого, глава государства отказался от комплектации комиссии депутатами парламента.
Однако на сегодняшний момент закон уже действует, а поправки все еще не приняты. Критики утверждают, что даже со всеми нововведениями он не перестанет нарушать конституцию и подавлять оппозиционных политиков.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как в Польше прошли массовые митинги против закона об «агентах Кремля».