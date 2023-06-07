Шейнин объяснил, почему командованию ВСУ выгоден подрыв дамбы Каховской ГЭС

По словам Шейнина, на протяжении нескольких месяцев не только Киев, но также и западные СМИ раздували тему с обещанным крупномасштабным наступлением ВСУ в зоне спецоперации, однако процесс затянулся. Подрыв дамбы Каховской ГЭС дает Украине и Западу дополнительное время на подготовку к наступлению, одновременно с этим снимая ответственность за промедление с командования ВСУ, заключил он.