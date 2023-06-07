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Журналист из США Брайен допустил подрыв Запорожской АЭС по приказу Зеленского

Политика
Журналист из США Брайен допустил подрыв Запорожской АЭС по приказу Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский может решиться на подрыв Запорожской АЭС, заявил журналист из США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

По словам эксперта, до происшествия на Каховской ГЭС украинцы обстреливали дамбу при помощи артиллерии и ракет. Эти действия могут стать попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое с самого начала терпит неудачу.

Журналист также вспомнил слова Зеленского о необходимости «остановить русских» после подрыва дамбы.

«Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру», — подчеркнул автор.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин указал на причастность властей Украины к подрыву Каховской ГЭС.

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