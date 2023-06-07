Украинский президент Владимир Зеленский может решиться на подрыв Запорожской АЭС, заявил журналист из США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
По словам эксперта, до происшествия на Каховской ГЭС украинцы обстреливали дамбу при помощи артиллерии и ракет. Эти действия могут стать попыткой спасти контрнаступление ВСУ, которое с самого начала терпит неудачу.
Журналист также вспомнил слова Зеленского о необходимости «остановить русских» после подрыва дамбы.
«Если идея заключалась в том, чтобы вызвать крупную ядерную аварию, которую можно было бы свалить на русских, то это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру», — подчеркнул автор.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин указал на причастность властей Украины к подрыву Каховской ГЭС.