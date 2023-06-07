Американского журналиста Бома осадили в эфире Первого канала из-за нападок на Россию

Журналист из США Майкл Бом оказался в затруднительном положении из-за выпадов в сторону России на фоне подрыва Каховской ГЭС. Соответствующий инцидент произошел на передаче «Время покажет».
В эфире Первого канала американский корреспондент обвинил российское государство в разрушении дамбы на гидроэлектростанции в Новой Каховке. Бом попытался объяснить свою позицию контрнаступлением ВСУ, напомнив об аналогичной ситуации во время Великой Отечественной войны.
Ведущий Анатолий Кузичев в свою очередь «поймал» гостя студии на незнании и подтасовке фактов. По его словам, информация о том, что «чекисты подорвали дамбу в 1941 году», никак не подтверждена.
«В каком-то либеральном источнике это всплыло, потом это стали цитировать, потом сами себя цитировать — и на себя же ссылаться. Как змея, кусающая себя за хвост. И теперь это стало как бы "историческим фактом". А это не факт!» — осадил эксперта Кузичев.
Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу удара ВСУ по Каховской ГЭС. Он счел произошедшее «варварской акцией Киева», которая была организована при поддержке коллективного Запада.