Генсек НАТО Столтенберг назвал условие обсуждения членства Украины в блоке

Если Украина не одержит верх в текущем конфликте, смысла говорить о ее присоединении к НАТО нет. Об этом предупредил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
По его словам, Североатлантическому альянсу в сложившейся ситуации следует показывать «единство в поддержке» украинского государства. Генсекретарь организации поднял данную тему на форуме в Брюсселе.
«...Если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще», — назвал условие Столтенберг.
Генсек НАТО нанесет визит в США 12-13 июня текущего год. Там Столтенберг планирует встретиться за столом переговоров с американским лидером Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом проинформировали в пресс-службе блока.