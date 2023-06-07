Путин поручил главе МЧС оказать помощь населению в зоне затопления в Херсонской области

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по оказанию помощи населению и ликвидации последствий разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.