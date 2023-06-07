Депутат Чепа счел политическим заявление Вучича о готовности Сербии сотрудничать с США 

Заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности вести сотрудничество с армией США в действительности оказалось политическим. Так считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий выразил уверенность, что ждать ввода американских ВС на сербскую территорию не стоит. Не появятся в республике и сторонние военные базы, посчитал он.
«Я не думаю, что до этого дойдет. Во многом это носит более политический характер заявления. Еще раз говорю, что большинство сербов этого не понимают», — подчеркнул Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что официальный Белград готов усиливать взаимодействие с ВС США, если будет сохранена нейтральная позиция страны. Об этом проинформировала пресс-служба главы Сербии, сославшись на Вучича.