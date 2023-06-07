В нижегородском поселке установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой

В Нижегородской области установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой. Сооружение с лишней буквой «и» в слове «императрица» появилось в поселке Васильсурск. Местные власти оправдываются, что работа еще не принята, а подрядчик скоро все исправит. Однако другие источники утверждают, что последствия невнимательности скульптора исчезнут только к 17 августа.
Как заявил заместитель главы администрации Воротынского городского округа Дмитрий Петухов в беседе с «Газетой.Ru», монумент на время исправления накроют темной тканью. По его словам, работы еще не закончены.
«Что они там понаписали — это их личное дело», — констатировал Петухов.
Кроме того, замглавы местной администрации обратил внимание, что памятник установлен не за счет бюджетных средств, поэтому ему «непонятна» волна возмущения среди общественности.
Первоначально на «недоработку» обратили внимание местные жители, которые сфотографировали сооружение и начали активно распространять снимок с «империатрицей» Екатериной II в соцсетях. Интернет-пользователи разразились критикой, в том числе по поводу нецелесообразной растраты государственной казны.
«Петр I и Екатерина II были там проездом и это событие решили увековечить в виде монумента. С Петром все нормально, а вот с Екатериной что-то пошло не так», — пишет администрация группы «Типичный Нижний Новгород».
В администрации Воротынского городского округа подтвердили, что приема выполненных работ еще не было, передает издание «Подъем». Предполагается, что монумент будет открыт 17 августа — в день празднования 500-летия поселка.
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