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В нижегородском поселке установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой

Региональная политика
В нижегородском поселке установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой

В Нижегородской области установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой. Сооружение с лишней буквой «и» в слове «императрица» появилось в поселке Васильсурск. Местные власти оправдываются, что работа еще не принята, а подрядчик скоро все исправит. Однако другие источники утверждают, что последствия невнимательности скульптора исчезнут только к 17 августа.

Как заявил заместитель главы администрации Воротынского городского округа Дмитрий Петухов в беседе с «Газетой.Ru», монумент на время исправления накроют темной тканью. По его словам, работы еще не закончены.

«Что они там понаписали — это их личное дело», — констатировал Петухов.

Кроме того, замглавы местной администрации обратил внимание, что памятник установлен не за счет бюджетных средств, поэтому ему «непонятна» волна возмущения среди общественности.

В нижегородском поселке установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой

Первоначально на «недоработку» обратили внимание местные жители, которые сфотографировали сооружение и начали активно распространять снимок с «империатрицей» Екатериной II в соцсетях. Интернет-пользователи разразились критикой, в том числе по поводу нецелесообразной растраты государственной казны.

«Петр I и Екатерина II были там проездом и это событие решили увековечить в виде монумента. С Петром все нормально, а вот с Екатериной что-то пошло не так», — пишет администрация группы «Типичный Нижний Новгород».

В администрации Воротынского городского округа подтвердили, что приема выполненных работ еще не было, передает издание «Подъем». Предполагается, что монумент будет открыт 17 августа — в день празднования 500-летия поселка.

Ранее жителям Чувашии пришлось везти пациента до скорой помощи на садовой тачке. Подробности произошедшего — в материале «Политики Сегодня».

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