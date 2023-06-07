В нижегородском поселке установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой

В Нижегородской области установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой. Сооружение с лишней буквой «и» в слове «императрица» появилось в поселке Васильсурск. Местные власти оправдываются, что работа еще не принята, а подрядчик скоро все исправит. Однако другие источники утверждают, что последствия невнимательности скульптора исчезнут только к 17 августа.