Танкиста ВС РФ наградили медалью «За отвагу» за спасение снарядов от детонации в зоне спецоперации

Военнослужащий ВС РФ с позывным Хоттаб за спасение ящиков с боекомплектом, которым угрожал огонь и последующая детонация, был награжден медалью «За отвагу». Об этом рассказали в Минобороны России.
Отмечается, что действия военнослужащего позволили обезопасить жизни бойцов, а также сохранить боеприпасы подразделения.
«Во избежание большого взрыва, и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя, загасить это все, при этом получив некоторые ожоги», — сообщил Хоттаб.
В Минобороны отметили, что эта награда стала для военнослужащего уже второй за время проведения специальной военной операции.