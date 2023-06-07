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Танкиста ВС РФ наградили медалью «За отвагу» за спасение снарядов от детонации в зоне спецоперации

Армия
Танкиста ВС РФ наградили медалью «За отвагу» за спасение снарядов от детонации в зоне спецоперации

Военнослужащий ВС РФ с позывным Хоттаб за спасение ящиков с боекомплектом, которым угрожал огонь и последующая детонация, был награжден медалью «За отвагу». Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что действия военнослужащего позволили обезопасить жизни бойцов, а также сохранить боеприпасы подразделения.

«Во избежание большого взрыва, и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя, загасить это все, при этом получив некоторые ожоги», — сообщил Хоттаб.

В Минобороны отметили, что эта награда стала для военнослужащего уже второй за время проведения специальной военной операции.

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