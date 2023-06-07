Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров отказался признавать вину в заказном убийстве

Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров отказался признавать вину по делу о заказном убийстве во время судебного заседания, передает РЕН ТВ. Фигурант заявил, что предъявленные обвинения не соответствуют действительности.
По данным следствия, Гафуров заказал убийство депутата Елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова.
Преступление было совершено в августе 1999 года. Жертву расстреляли возле рынка в спорткомплексе ЦСКА в Москве. Экс-ректору грозит лишение свободы от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.