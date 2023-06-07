Политолог Дудчак: США и Австралия используют Украину как свалку для списанных истребителей

США и Австралия рассматривают вопрос о передаче Украине тактических истребителей, в том числе списанных моделей F/A 18-Hornet. Они фактически используют Киев как свалку для металлолома, заявил экономист и политолог Александр Дудчак телеканалу «360».
Недавно Вашингтон одобрил передачу 41 боевого самолета Киеву для нужд ВСУ на безвозмездной основе. Однако соответствующее соглашение с Канберрой пока подписано не было.
«В этих джунглях Украине отвели роль помойки — места, куда сваливают весь хлам, просрочку и неликвид», — подчеркнул аналитик.
Дудчак отметил, что вместо утилизации устаревших боеприпасов и вооружения, в том числе авиации, Запад отправляет все это на Украину. По его словам, в зоне боевых действий получаемая техника приходит в негодность.