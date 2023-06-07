Швейцария закрыла глаза на оружейный нейтралитет ради Украины

Предполагается, что изменения в закон регулируют перепродажу швейцарского оружия третьим странам в целом, а не в контексте украинского кризиса. Если поправки вступят в силу, воюющее государство сможет получить вооружение только в том случае, если планирует использовать его для «своей самообороны в соответствии с международным публичным правом». В сообщении парламента также уточнятся, что решение имеет обратную силу.