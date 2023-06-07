Швейцария закрыла глаза на оружейный нейтралитет ради Украины

Малая палата парламента Швейцарии — Совет кантонов — одобрила поправку, фактически разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Изменения в закон поддержали не все депутаты, поэтому дискуссия продолжится в Национальном совете. Прежде страна отказывала в перепродаже своих вооружений из-за исторически сложившегося статуса нейтралитета.
«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», — говорится на сайте швейцарского парламента.
Предполагается, что изменения в закон регулируют перепродажу швейцарского оружия третьим странам в целом, а не в контексте украинского кризиса. Если поправки вступят в силу, воюющее государство сможет получить вооружение только в том случае, если планирует использовать его для «своей самообороны в соответствии с международным публичным правом». В сообщении парламента также уточнятся, что решение имеет обратную силу.
На фоне принятия поправок швейцарскими парламентариями доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин обратил внимание, что понятие нейтралитета достаточно широкое, и его можно рассматривать с нескольких позиций.
Как рассуждает собеседник «Политики Сегодня», с одной стороны, речь идет о том, что вооруженные силы страны не должны участвовать в каких-либо конфликтах, а власти обязуются сохранять миротворческие позиции. С другой — есть антироссийские санкции.
«Если взять политический аспект, Швейцария присоединилась практически ко всем санкциям Евросоюза против России и даже против Белоруссии», — заметил дипломат.
Кроме того, конфедерация разработала и ввела отдельные финансовые санкции: в частности, теперь активы российских олигархов заморожены в швейцарских банках, напомнил эксперт. В этой связи текущее решение Швейцарии не является чем-то особенным, и «ничего революционного» в этой позиции нет, констатировал Топорнин.
Статус нейтралитета Швейцарии был закреплен на законодательном уровне в 1907 году, но фактически конфедерация обрела такую репутацию еще с 1815 года. Страна не может прямо или косвенно передавать свое оружие тем государствам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в составе сил одной из конфликтующих сторон.
Если инициативу Совета кантонов поддержит Национальный совет, теоретически не останется препятствий для реэкспорта оружия швейцарского производства в Киев. При этом буквально три месяца назад конфедерация подтвердила приверженность запрету на перепродажу, а правительство напомнило, что за прошедший год отклонило соответствующие запросы Германии, Испании и Дании для последующей передачи вооружений на Украину.