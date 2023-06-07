Польская правозащитница Пахвицевич рассказала о торговле детьми в странах Евросоюза

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич в интервью Фонду борьбы с репрессиями рассказала, как торгуют детьми в Евросоюзе. Великобритания показала странам ЕС, как тайно вести страшный бизнес.
В британских судах страны такие дела рассматриваются конфиденциально, якобы на благо несовершеннолетним.
«Когда в Евросоюзе вступил в силу закон Brussels II Revised торговлей детьми стало заниматься еще легче. Политики используют эту тему в своих целях», — заявила Пахвицевич.
Она отметила, что всех несогласных с системой, которые будут открыто говорить о торговле несовершеннолетними, могут посадить в тюрьму, сообщает ФАН. Правозащитница считает, что политики не только не заботятся о своих гражданах, но и используют их проблемы в собственных целях.