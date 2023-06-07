Подоляка рассказал о последствиях подрыва аммиакопровода в Харьковской области украинскими военными

Эксперт добавил, что от воздействия опасного вещества хорошо защищают противогазы. При этом на кожу негативное влияние газ не оказывает. Однако пострадать могут мирные жители Купянска и окрестных населенных пунктов, поскольку воздушные массы движутся в их направлении.