Подоляка рассказал о последствиях подрыва аммиакопровода в Харьковской области украинскими военными

Бойцы ВСУ недавно подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области. О возможных последствиях аварии в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.
Аналитик подчеркнул, что трубопровод был поврежден из-за попадания украинского артиллерийского снаряда. По его словам, в зоне аммиачного поражения военные не смогут временно вести активные наступательные действия.
«С учетом того, что аммиак… легче воздуха, особых проблем солдатам он не создаст. От аммиака можно укрываться даже в землянках», — объяснил Подоляка.
Эксперт добавил, что от воздействия опасного вещества хорошо защищают противогазы. При этом на кожу негативное влияние газ не оказывает. Однако пострадать могут мирные жители Купянска и окрестных населенных пунктов, поскольку воздушные массы движутся в их направлении.