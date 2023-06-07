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Путин счел «варварской акцией» ВСУ подрыв Каховской ГЭС

Политика
Путин счел «варварской акцией» ВСУ подрыв Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по поводу ситуации, сложившейся вокруг Каховской ГЭС. Это произошло в телефонной беседе с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, украинское руководство при поддержке коллективного Запада «ставит» на эскалацию конфликта. Официальный Киев совершает военные преступления и использует при этом террористические методы, передает Кремль.

В качестве примера Путин привел разрушение гидроэлектростанции в Новой Каховке. Глава РФ увидел в этом «варварскую акцию», которая спровоцировала катастрофу экологического и гуманитарного характера.

Помимо этого, Эрдоган поднял на обсуждение с Путиным идею создания «международной комиссии» по инциденту на Каховской ГЭС.

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