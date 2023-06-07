Путин счел «варварской акцией» ВСУ подрыв Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по поводу ситуации, сложившейся вокруг Каховской ГЭС. Это произошло в телефонной беседе с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, украинское руководство при поддержке коллективного Запада «ставит» на эскалацию конфликта. Официальный Киев совершает военные преступления и использует при этом террористические методы, передает Кремль.
В качестве примера Путин привел разрушение гидроэлектростанции в Новой Каховке. Глава РФ увидел в этом «варварскую акцию», которая спровоцировала катастрофу экологического и гуманитарного характера.
Помимо этого, Эрдоган поднял на обсуждение с Путиным идею создания «международной комиссии» по инциденту на Каховской ГЭС.