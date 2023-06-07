Проблемы при форсировании Днепра: подрыв Каховской ГЭС сыграл злую шутку с ВСУ

Разрушение Каховской ГЭС не поможет украинской армии форсировать Днепр и прорвать оборону ВС РФ. Такой вывод сделал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.
«Объективно переправляться сейчас через Днепр для них [ВСУ — прим.ред.] равносильно самоубийству. Еще несколько часов, и вода начнет уходить в сторону Черного моря, и ничем им разлив реки не поможет. <…> Разлив реки, скорее, даже усложнит их перемещение, так как теперь им придется преодолевать большее расстояние», — объяснил он.
По мнению Дандыкина, нет ничего удивительного в том, что Украина поспешила возложить ответственность за произошедшее на Каховской ГЭС именно на Россию — Киев всегда обвиняет Москву в том, к чему она не имеет никакого отношения.
«Но любой нормальный человек понимает, что в случившемся нам нет никакой выгоды, ведь затопило-то нашу сторону. Это все равно, что стрелять себе в ногу», — констатировал военный эксперт.
В то же время Дандыкин добавил, что ЧП на Каховской ГЭС практически никак не скажется на обороноспособности ВС РФ: российская армия, по его словам, продолжит наносить удары по противнику с воздуха.
Кроме того, наводнение не будет носить продолжительный характер — через день-два вода начнет уходить, однако нельзя исключать, что ВСУ попытаются воспользоваться этим отрезком времени.
«Разрушение ГЭС, обстрелы объектов инфраструктуры, жилых домов — все это, помимо прочего, имеет еще и психологическое воздействие на гражданское население. Одна из целей врага — посеять панику среди мирного населения», — резюмировал он.
Ранее военный эксперт, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Россия разрушила надежды Украины на западное «чудо-оружие», когда уничтожила восемь немецких танков Leopard.