Кличко сообщил об увольнении чиновника, который отдыхал в ресторане во время комендантского часа

Директор департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Никоряк остался без работы из-за похода в ресторан в комендантский час.
Чиновника заметили в заведении общепита в ночь на 4 июня. Он пришел туда с одним из застройщиков. По заявлениям ряда СМИ, Никоряк мог праздновать в ресторане день рождения супруги.
«Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко напомнил, что госслужащие несут не только административную, но и политическую ответственность. Теперь Александр Никоряк вынужден написать заявление на увольнение.