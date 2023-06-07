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Кличко сообщил об увольнении чиновника, который отдыхал в ресторане во время комендантского часа

Общество
Кличко сообщил об увольнении чиновника, который отдыхал в ресторане во время комендантского часа

Директор департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Никоряк остался без работы из-за похода в ресторан в комендантский час.

Чиновника заметили в заведении общепита в ночь на 4 июня. Он пришел туда с одним из застройщиков. По заявлениям ряда СМИ, Никоряк мог праздновать в ресторане день рождения супруги.

«Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что госслужащие несут не только административную, но и политическую ответственность. Теперь Александр Никоряк вынужден написать заявление на увольнение.

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