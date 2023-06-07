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Память военкора Владлена Татарского увековечат в ДНР

Общество
Память военкора Владлена Татарского увековечат в ДНР

Власти Донецкой Народной Республики рассмотрели обращение депутата Госдумы Василия Власова с просьбой увековечить память военного корреспондента Владлена Татарского.

В настоящее время в правительстве региона обсуждают предложение о присвоении имени Татарского школе №93 в городе Макеевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его письмо опубликовано в Telegram-канале депутата Власова.

«На стадии рассмотрения находится предложение о присвоении имени Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя школа №93 с дошкольным образованием города Макеевки"», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Василий Власов обратился к врио главы ДНР с предложением увековечить память погибшего в Санкт-Петербурге Татарского. Парламентарий напомнил, что журналист родился в Макеевке, поэтому одной из улиц города можно присвоить имя военкора.

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