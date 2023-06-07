Эрдоган провел переговоры с Путиным и поднял на обсуждение конфликт на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган организовали телефонные переговоры. Соответствующими данными поделились представители канцелярии главы республики.
По их словам, темой разговора российского и турецкого лидеров стала ситуация, сложившаяся на территории украинского государства. Помимо этого, политики подняли на обсуждение недавний подрыв Каховской ГЭС со стороны ВСУ.
В частности, Эрдоган обратился к Путину с предложением создать так называемую «международную комиссию» по инциденту на гидроэлектростанции в Новой Каховке.
Ранее глава Турции переговорил с коллегой с Украины Владимиром Зеленским. В беседе с ним Эрдоган также представил идею формирования комиссии по ситуации вокруг Каховской ГЭС.