Русскоязычные школы появятся в Киргизии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал открытие русскоязычных школ в Киргизии.
В общей сложности появятся девять таких учреждений. Работой в этом направлении займется российская сторона, отметил Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.
«Эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии», — заявил он.
Жапаров выразил надежду, что главы двух стран дадут старт этому проекту в начале нового учебного года. Также премьер-министр Киргизии рассказал о реализации гуманитарного проекта «Русский учитель за рубежом».