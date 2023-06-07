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Русскоязычные школы появятся в Киргизии

Общество
Русскоязычные школы появятся в Киргизии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал открытие русскоязычных школ в Киргизии.

В общей сложности появятся девять таких учреждений. Работой в этом направлении займется российская сторона, отметил Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.

«Эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии», — заявил он.

Жапаров выразил надежду, что главы двух стран дадут старт этому проекту в начале нового учебного года. Также премьер-министр Киргизии рассказал о реализации гуманитарного проекта «Русский учитель за рубежом».

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