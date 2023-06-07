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Эрдоган в беседе с Зеленским предложил создать комиссию по ситуации на Каховской ГЭС

Политика
Эрдоган в беседе с Зеленским предложил создать комиссию по ситуации на Каховской ГЭС

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Согласно полученной информации, в рамках беседы главы государств обсудили идею создания «международной комиссии» для расследования подрыва Каховской ГЭС. Эрдоган предложил включить в эту структуру ООН, Россию, Украину и Турцию.

В канцелярии турецкого политика добавили, что Эрдоган и Зеленский также затронули вопросы зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер после инаугурации провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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